AMP.- Díaz afirma que un acord d'investidura ha de comportar "renúncies a la unilateralitat"

"Hi haurà investidura i govern de coalició progressista", ha assegurat



BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dijous que un possible acord amb els independentistes per investir al president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha de comportar "renúncies a la unilateralitat".

Ho ha dit en el fòrum organitzat per 'La Vanguardia' sota el títol 'El futur de l'esquerra', celebrat al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), on ha sostingut que "si hi ha acord, no hi ha unilateralitat".

"Quan es dialoga tenim unes regles d'or: discreció, responsabilitat i altura de mires. Però quan hi ha acord, no hi ha unilateralitat. Això no vol dir que un deixi de pensar el que pensa", ha argumentat Díaz.

Ha expressat el seu convenciment que Sánchez serà investit: "L'hi dic jo: hi haurà investidura i govern de coalició progressista".

De fet, ha assenyalat que, de no produir-se aquest desenllaç, "governarà Abascal i Feijóo i retrocediran 50 anys".

Preguntada per l'amnistia, Díaz no n'ha fet referència explícita, però ha subratllat que s'han de "tancar ferides", eixamplar la democràcia, millorar la vida de la gent i desjudicializar la política.

"Estem vivint alguna cosa històrica que no té res a veure amb el que vam viure el 1977. No estem canviant de règim, estem abordant un conflicte polític, i la ciutadania mereix respecte, serenitat, calma i que ens puguem abraçar", ha reflexionat.

"RECONEIXEMENT" A PUIGDEMONT

Preguntada per la reunió que va mantenir amb l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu a Brussel·les el passat 4 de setembre, la vicepresidenta ha admès que la foto va ser "arriscada".

"L'he fet (la foto) pel meu país, per una raó fonamental, perquè sé que en les estratègies de negociació hi ha una clau de la negociació, que és el reconeixement", ha expressat.

CULPA DEL PP

Díaz ha criticat que va ser el PP a Catalunya el que va fer "la major mostra d'abdicació en política i va col·locar el país en una situació de gairebé enfrontament d'una població contra una altra".

Ha defensat el diàleg i ha assegurat que el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya és una qüestió d'Estat que s'ha d'abordar amb "intel·ligència, audàcia i comprensió".

MESA DE DIÀLEG

També ha recordat que existeix una taula de diàleg i la posició és coneguda, i encara que creu que "els catalans votaran", ha apuntat que serà una votació que servirà per ratificar el resultat d'aquesta taula, al que s'ha referit amb el terme d'acord de majories.

Així mateix, ha apuntat que Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té l'estatut que ha votat, i que el Tribunal Constitucional va retallar preceptes que sí recull l'estatut andalús.

ASSISTENTS

Entre el públic assistent estava l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la diputada i portaveu adjunta de Sumar-En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal, i el dirigent d'En Comú Podem i negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens.

També hi ha anat el portaveu dels comuns, Joan Mena; l'exalcaldessa de Barcelona i regidora de BComú, Ada Colau; el diputat dels comuns al Parlament Joan Carles Gallego, i l'exdirigent d'ICV-EUiA Joan Herrera, entre altres.