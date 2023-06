AMP.- Collboni assegura que ser alcalde és "el repte més gran" de la seva vida

Agraeix a Colau els mandats compartits i a Trias la seva "generositat"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat, en la seva intervenció en ser investit aquest dissabte, que ser alcalde és "el repte més gran" de la seva vida i s'ha compromès a treballar per a tota la ciutadania.

"Donem una oportunitat a Barcelona. Donem futur, confiança, generositat, solucions i enteniment perquè vull ser l'alcalde de tots. Vull governar per a tots els barris de la ciutat, independentment de la seva ideologia, del seu origen social i del que hagin votat", ha dit.

Així, ha sostingut que té "plena consciència de la voluntat popular expressada pels barcelonins" i ha assegurat que la ciutat avançarà perquè està convençut que els millors anys estan per venir.

ESTENDRE EL MODEL BARCELONA

Collboni vol "estendre el model Barcelona a tothom", com, per exemple, garantint l'accés a les noves tecnologies, la cultura, abordant l'emergència climàtica i fent front a les desigualtats socials perquè la ciutat sigui un espai de prosperitat, ha dit.

És una prosperitat que considera que neix de la gran i de la petita economia: "Barcelona ha de ser la millor ciutat per al comerç, per a la restauració" perquè ha remarcat que l'economia no són números, són les persones.

Ha incidit en la seva intenció perquè Barcelona sigui la primera ciutat a desplegar la Llei d'Habitatge perquè creu que aquest àmbit és una prioritat: "No serem dogmàtics i ens obrirem a totes les fórmules que ens permetin abordar la urgència que tenen els ciutadans".

Amb tot, ha demanat "tornar a creure" a la ciutat, en la seva potència, la seva diversitat i la seva llibertat creativa, i ha reconegut als exalcalde socialistes Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos i Jordi Hereu, dels qui ha dit que ha escoltat els seus consells.

AGRAÏMENTS A COLAU I TRIAS

Al final de la seva intervenció, Collboni ha agraït a la fins ara alcaldessa, Ada Colau, el treball fet els últims anys: "En una situació molt complicada, molt polaritzada, i fer-ho amb generositat i una sensibilitat que no s'havia fet mai en política. Jo he après molt de vostè. El meu reconeixement públic, alcaldessa Colau".

També s'ha dirigit a Trias, de qui ha destacat l'estima personal i ha agraït la generositat, ja que ha explicat que han parlat molt els últims dies, malgrat les diferències: "He comptat amb Trias com si fos un alcalde més del meu partit".

LAIA BONET

Per la seva banda, en la seva intervenció en nom del grup del PSC, la regidora socialista Laia Bonet ha assegurat que Collboni és la "millor decisió" per a Barcelona.

S'ha compromès a impulsar un govern dialogant que generi acords per avançar en un model compartit de ciutat que redueixi les desigualtats i lideri una transformació urbana.