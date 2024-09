Colau anuncia que deixarà l'Ajuntament de Barcelona i el colideratge dels Comuns

"No suposa abandonar el que considero el meu espai polític, on continuaré militant"



BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldesa i líder de Bcomú en l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat que deixarà a la fi d'octubre l'Ajuntament de Barcelona i al novembre el colideratge dels Comuns, segons la nota dirigida aquest diumenge a la militància i recollida per Europa Press.

Ho ha avançat Crític, mitjà segons el qual Colau no descarta tornar a la política en les properes eleccions municipals perquè la seva formació recuperi l'Alcaldia de Barcelona.

En la seva nota, Colau detalla que deixarà de ser regidora a la fi d'octubre i no optarà a la reelecció com a coordinadora en l'assemblea de Catalunya en Comú de novembre (també ho són Jéssica Albiach i Candela López), i augmentarà la seva feina en el 'think tank' del partit, Fundació Sentit Comú.

"Vull vincular-me més a la Fundació de l'espai i així ho parlaré els propers dies amb el seu Patronat", explica als militants.

"CANVI D'ETAPA NECESSARI"

En justificar la seva decisió, afirma: "Tot aquest procés ho considero un canvi d'etapa necessari després de 10 anys".

"Però no suposa abandonar el que considero el meu espai polític, on continuaré militant. Una abraçada i fins molt aviat", afegeix.