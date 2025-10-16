AMP.- El BBVA anuncia una "significativa recompra d'accions" després de fracassar l'OPA al Banc Sabadell

MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El BBVA ha informat que reprèn el seu pla de retribució als seus accionistes amb una "significativa recompra d'accions" després que hagi fracassat la seva Oferta Pública d'Adquisició (OPA) sobre el Banc Sabadell, que únicament ha aconseguit un 25,5% d'acceptacions respecte als drets de vot.
"Vull agrair als accionistes de Banc Sabadell que han mostrat el seu suport al projecte d'unió, als accionistes de BBVA pel seu suport constant i al nostre equip pel gran treball realitzat al llarg de tot el procés", ha dit el president de BBVA, Carlos Torres, en un comunicat.
Des de fa temps, el banc deia que, en cas que l'OPA no prosperés, el projecte de BBVA seguia sent atractiu per les seves perspectives de creixement, de rendibilitat i de repartiment de dividends.
En total, l'OPA ha estat acceptada per 1,27 milions d'accions que representen un total del 25,33% de les accions a les quals es va dirigir l'oferta i del capital social de la societat afectada, i un 25,47% dels drets a vot de Sabadell, calculat aquest últim percentatge excloent l'autocartera del Banc de Sabadell.
El banc preveu repartir 36.000 milions d'euros entre els seus accionistes fins a 2028. A curt termini, BBVA ha anunciat que preveu comptar amb 13.000 milions d'euros per distribuir als seus accionistes.
"En el marc dels nostres objectius financers i una vegada superades les restriccions derivades de l'operació, accelerem el nostre pla de retribució a l'accionista", ha destacat el conseller delegat de BBVA, Onur Genç.
El 31 d'octubre es reprendrà la recompra d'accions pendent, per un import de 1.000 milions d'euros. Posteriorment, el 7 de novembre es pagarà un dividend de 0,32 euros per acció, la qual cosa suposa un repartiment total de 1.800 milions d'euros.
A més, donat l'important excés de capital acumulat sobre el 12%, el consell d'administració de BBVA ha acordat engegar una "significativa recompra d'accions addicional", tan aviat com rebi l'autorització del BCE.
Durant el període que cobreix el pla estratègic 2025-2028, BBVA estima que el seu ROTE mitjana se situï entorn d'un 22% i que la seva ràtio d'eficiència millori fins a prop del 35%. El banc espera obtenir un benefici atribuït acumulat en quatre anys d'aproximadament 48.000 milions d'euros.
Respecte al capital, BBVA espera generar 39.000 milions d'euros en capital de forma orgànica en aquests quatre anys i 5.000 milions d'euros addicionals a través d'operacions de titulización i transaccions de transferència de risc o 'Significant Risk Transfer' (SRT).
A més, ja comptava amb un excés de capital sobre el ràtio CET1 del 12% de 4.500 milions d'euros a tancament de 2024, incloent la recompra d'accions de gairebé 1.000 milions d'euros pendent d'execució.
D'aquest capital, BBVA primer destinarà prop d'un 30% a la inversió en creixement (aproximadament 13.000 milions d'euros) i el 70% restant quedaria disponible per distribuir als seus accionistes (prop de 36.000 milions d'euros).
D'aquest import, assumint un 'payout' màxim del 50% del benefici que estableix la política de dividends de BBVA, 24.000 milions d'euros serien distribucions ordinàries; i la resta, 12.000 milions d'euros, seria capital excedent per sobre del 12% de CET1, disponible per distribuir. En tots dos casos, la retribució a l'accionista podrà materialitzar-se a través de dividends en efectiu o recompres d'accions.