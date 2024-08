Barcelona registra en 2023 els "millors" nivells de NO2 en l'aire, segons l'ASPB

Els registres compleixen els límits legals vigents, però no els fixats per la UE per 2030



BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha registrat en 2023 els "millors" nivells de mitjana anual de diòxid de nitrogen (NO2) a la ciutat des que es tenen registres, segons constata l'informe 'Avaluació de la qualitat de l'aire 2023' de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Han presentat el document aquest dilluns en l'Ajuntament de Barcelona la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet; la regidora de Salut, Marta Villanueva; i el cap del Servei de Qualitat i Intervencions Ambientals d'ASPB, Marc Rico.

L'informe indica que l'exposició de la població barcelonina al contaminant atmosfèric NO2 va ser de 26 micrograms per metre cúbic en 2023, un registre cinc punts inferior respecte als 31 micrograms per metre cúbic de 2022 i 14 respecte als 40 micrograms detectats en el primer mesurament registrat en 2018.

També detecta que les partícules en suspensió PM10 i PM2,5, que procedeixen de fonts de contaminació diverses en les quals el tràfic té una contribució menor, "es mantenen en nivells estables" des de 2013.

ZONA DE BAIXES EMISSIONS

Bonet ha explicat que Barcelona compleix "per primera vegada amb tots els límits legals en termes de qualitat d'aire vigents", encara que els registres superen els nivells establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i els futurs valors de la normativa europea per 2030, fixats en un màxim de 20 micrograms de NO2 i 10 de PM2,5.

Ha afirmat que la Zona de Baixes Emissions (ZBE) ha estat una "política clau" per millorar la qualitat de l'aire de Barcelona, així com per aconseguir que el nombre de vehicles amb etiqueta RESSÒ superi per primera vegada al de l'etiqueta B aquest 2023.

Bonet ha atribuït la millora de l'aire a un conjunt de mesures, entre les quals també estan la descarbonització del transport públic, l'aposta per la 'Ciutat 30', la reducció de la velocitat, l'impuls de la bicicleta i la pacificació de carrers i àmbits de la ciutat.

IMPACTE SOBRE LA SALUT

Villanueva ha explicat que la contaminació de l'aire és el factor ambiental que "més perjudica" la salut de la població i que l'exposició crònica augmenta el risc de sofrir malalties cardiovasculars, respiratòries i neurodegeneratives, afectant a totes les etapes de la vida.

Ha destacat que la millora de la qualitat de l'aire té "conseqüències directes" sobre la salut de la població barcelonina, i que l'impacte sobre la salut atribuïble a la contaminació en el període 2020-2023 és un 32% inferior a l'estimat durant 2018-2019.

10 ESTACIONS

Rico ha afirmat que l'informe confirma la tendència a la reducció del NO2, "molt relacionat amb la contaminació del trànsit", per la qual cosa les zones amb nivells més elevats se situen en el centre, les rondes i les principals vies d'accés motoritzat.

Ha concretat que l'informe es basa en els mesuraments de 10 estacions de la ciutat, set d'elles automàtiques que mesuren els contaminants en continu --Eixample, Gràcia-Sant Gervasi, Poblenou, Sants, Palau Reial, Ciutadella i Vall d'Hebron-- i altres tres que recullen dades amb captadors manuals setmanalment --Zona Universitària, plaça Universitat i Elies Verdaguer--.