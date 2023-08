Aragonès reclama "més que mai" amnistia i autodeterminació per resoldre el conflicte polític

Destaca que Pau Casals va ser "una figura universal, un referent i un orgull" per als catalans



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat "més que mai" l'amnistia i l'autodeterminació per resoldre el conflicte polític, en les seves paraules, causat per la negativa de l'Estat de reconèixer el dret de Catalunya a decidir lliurement sobre el seu futur.

Ho ha dit aquest dilluns a l'acte d'homenatge a Pau Casals de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, a Codalet (França), en el qual ha assegurat textualment que és un acte excepcional perquè s'ha de produir fora d'Espanya "a causa de la repressió que encara dura".

"És imprescindible que s'avanci la resolució del conflicte polític i s'avanci a l'entorn d'una solució plenament democràtica perquè aquest acte deixi de ser excepcional i passada a ser una normalitat democràtica", ha afegit.

"ICONA DE PACIFISME"

Aragonès ha realçat la figura de Pau Casals i el seu "compromís amb la democràcia i amb la llibertat, sent una icona de pacifisme i antifixisme".

A més, ha assegurat que és "una figura universal, un referent i un orgull" per als catalans, ja que va defensar les institucions, la concòrdia i la pau mundial.

Sobre la nominació de Casals al Premi Nobel de la Pau, Aragonès ha destacat: "Segurament és un dels moments que, com a país, tenim gravats en la memòria col·lectiva".

"Va mantenir la flama de la dignitat a través del seu talent i treball. Ell hagués pogut ser un dels presidents de la Generalitat. És un punt de trobada del catalanisme, una pedra angular del país, un dels catalans amb més places i carrers del país", ha afegit.

RECULADA DEL CATALÀ

Aragonès ha negat poder parlar de "plenitud nacional perquè encara no hi ha plenitud democràtica", i ha lamentat la reculada de l'ús del català i ha instat a potenciar-ho de nou.

"És innegable que hem avançat molt, no tant com voldríem, però hem superat etapes de resistència, encara que és evident que ens queda molt camí per recórrer", ha destacat Aragonès, i ha instat textualment a seguir construint la nació catalana amb una mirada inclusiva.