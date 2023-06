Aragonès celebra que el mercat laboral a Catalunya és "sòlid i estable"

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 8 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dijous que el mercat laboral a Catalunya és "sòlid i estable" malgrat el context incert provocat per la guerra a Ucraïna.

En la inauguració de la 34 Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra entre aquest dijous i el divendres a La Seu d'Urgell (Lleida), ha sostingut que a Catalunya "mai havien treballat tantes persones com treballen avui".

"Queda molt per recórrer, però avancem en la bona direcció", ha afirmat Aragonès, que també ha dit textualment que l'economia no només no està estancada, sinó que va bé.

En el seu discurs, ha instat el reforç de l'autoestima" de l'economia catalana i ha posat en valor aspectes com --textualment-- el potencial del teixit productiu, l'extraordinari talent, la creativitat, la capacitat emprenedora i la voluntat transformadora.

CREIXEMENT I HIDROGEN VERD

El president català també ha celebrat que les previsions de creixement del PIB de Catalunya per l'any 2023 se situï a l'1,7%: "S'ha accelerat el creixement en un 1,2% respecte el trimestre anterior", ha afegit.

Així mateix, ha destacat l'aposta del Govern per l'hidrogen verd i ha reiterat el treball per l'aliança entre territoris com la regió francesa Provence-Alps-Côte d'Azur.

"No estem fent les coses com sempre, estem fent coses noves, escoltant a tothom, construint consensos", ha sostingut.

IMPOSTOS

Preguntat pels impostos catalans respecte als de la resta de comunitats, Aragonès ha respost que això "es resol amb la independència, recaptant els impostos que generen les empreses i els consumidors" de Catalunya.

"El 8% de la facturació va a Madrid i no torna. O demanem un major esforç a la nostra gent, que és el que ha fet Catalunya, o sacrifiquem la salut i part dels serveis públics", ha lamentat.

REGULACIÓ DEL PREU DELS LLOGUERS

En relació a la voluntat del Govern de regular el preu dels lloguers, Aragonès ha defensat que "és important que el mercat de lloguer sigui estable".

"És un mercat que de vegades competeix amb l'habitatge d'ús turístic. Necessitem habitatge a preu assequible per poder tenir pediatres a l'Alt Urgell (Lleida), especialistes en ginecologia als centres d'atenció primària, mestres i professors, i perquè els joves del Pirineu tinguin possibilitats", ha asseverat.

Finalment, el president de la Generalitat ha assegurat que aquesta limitació ha de fer-se molt bé "perquè no sigui impugnable".