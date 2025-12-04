Amics de la Rambla recuperarà el joc interactiu Rambling el dissabte 13 de desembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'entitat Amics de la Rambla celebrarà una nova cita del joc interactiu Rambling el dissabte 13 de desembre, amb tres noves rutes per redescobrir el passeig i conèixer-ne la cultura, el patrimoni i la història de manera interactiva.
Durant la jornada, els assistents participaran en un repte amb el telèfon mòbil, amb el qual seguiran les tres rutes proposades i durant les quals rebran petits obsequis, explica un comunicat aquest dijous.
Per participar en alguna de les rutes --Fotògrafs de la Rambla, Obres d'Art a la Rambla i Fondes i Hotels de la Rambla--, cal inscriure's prèviament al web d'Amics de la Rambla i, un cop finalitzades, els concursants podran participar en el sorteig de diversos regals "ramblers".