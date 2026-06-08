Amics de la Rambla ofereix noves rutes de franc per "(re)descobrir" el passeig barceloní aquest estiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
Amics de la Rambla ha impulsat 10 rutes noves de franc per "(re)descobrir" l'emblemàtic passeig barceloní entre el 18 de juny i el 14 de juliol, després d'haver exhaurit totes les places de les edicions anteriors del programa.
En total, la nova edició compta amb 20 rutes, per a les quals cal inscriure's prèviament al web de l'entitat a partir d'aquest dilluns, que permetran a veïns i visitants "ramblejar" i descobrir coses noves sobre la Rambla, expliquen en un comunicat.
També estaran disponibles les 6 rutes 'online' que es van planificar el desembre del 2025 per fer de manera autònoma amb ajuda d'un telèfon mòbil, que proposen un passeig-joc amb preguntes per fer individualment o en grup.