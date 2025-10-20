Publicat 20/10/2025 21:08

Amics de la Rambla lliura els seus premis a Joan Pera, Eduard Soley i Anna Campos

Amics de la Rambla de Barcelona ha lliurat el premi Ramblista d'Honor 2025.
Collboni afirma que el guardó és un "clàssic imprescindible" per explicar la ciutat

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

Amics de la Rambla de Barcelona ha lliurat aquest dilluns el Guardó Ramblista d'Honor 2025 a l'actor Joan Pera, al fruiter del Mercat de la Boqueria Eduard Soley i a la representant de la pastisseria La Estrella Anna Campos.

L'acte s'ha celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, ha estat presidit per l'alcalde, Jaume Collboni, i també han assistit el president d'Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, regidors i comissionats del consistori i ha comptat amb la introducció als premiats per part del fundador i director de Comediants, Joan Font.

Collboni ha remarcat que el guardó és un "clàssic imprescindible" per explicar el compromís de tota la gent que viu i treballa a La Rambla i que és un símbol que explica la ciutat.

S'ha referit també a les obres de transformació del passeig i ha assegurat que l'objectiu final del projecte va més enllà de "canviar la seva pell i morfologia urbana", i ha assegurat que el repte és recuperar La Rambla per als barcelonins.

"Volem que La Rambla sigui un passeig eminentment cultural. Fa poc hem retingut el Teatre Capitol i volem fer el mateix amb el Principal, però també renovarem el Mercat de la Boqueria i tot això són passos que no podem fer sense els comerciants, floristes, quioscs, el món cultural i els veïns", ha conclòs.

BALLETBÓ I FONT

Balletbó ha fet una crida a la col·laboració entre partits i entitats perquè defensa que La Rambla "necessita acords a llarg termini i visió de futur per al benefici de tots" i ha expressat textualment que la reforma actual no serà tan sol un canvi de paviment i de maquillatge.

Ha afirmat que La Rambla és un passeig singular i únic que ha de reflectir la identitat barcelonina i catalana, per la qual cosa ha demanat "recursos proporcionals al seu ús intensiu" per implementar un pla de seguretat que acabi amb els negocis il·legals, un pla de neteja intensiu i que el Pla Endreça s'apliqui cobrant les multes quan toca.

Per la seva banda, Font ha rememorat els inicis de Comediants i ha relatat que van començar actuant en aquest mateix passeig, que també els va servir d'inspiració per als seus espectacles, i ha cridat a treballar perquè aquest carrer sigui un "lloc de memòria on es pugui veure la seva història i la de la ciutat".

JOAN PERA

El jurat ha premiat a l'actor Joan Pera en agraïment a "tota una vida dedicada a fer riure i somiar, cedir la seva veu a molts dels ídols audiovisuals de moltes generacions i formar part de la vida de molts barcelonins".

Pera ha assegurat que ell té l'honor de ser de la Rambla i ha repassat alguns dels seus records en l'avinguda barcelonina: "La Rambla per a mi és el meu ADN, he estat ramblista tota la vida i ara ho soc d'honor i això em fa molt feliç".

EDUARD SOLEY

El jurat ha distingit a Eduard Soley per la seva trajectòria professional vinculada al Mercat de la Boqueria i la seva labor de "promoció de la cultura de mercat i del producte fresc, de qualitat i de proximitat".

Soley ha explicat que va néixer al carrer Escudellers, a escassos metres del passeig, i que sempre ha viscut prop de la Rambla i ha reivindicat que Boqueria i Rambla "sempre s'han d'entendre i anar unides".

ANNA CAMPOS

Finalment, el jurat ha reconegut a Anna Campos per la "llarga història de la pastisseria rescatada i potenciada amb un projecte jove que recupera per al barri i la ciutat un comerç emblemàtic amb forces renovades".

En recollir el premi, Campos ha dit que els seus amics i família l'han ajudat a impulsar projecte i ha reconegut que el premi li fa "moltíssima il·lusió", ja que encara no fa ni un any que van començar, la qual cosa diu que l'empeny a seguir amb la pastisseria.

