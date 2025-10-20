Amics de la Rambla lliura els seus premis a Joan Pera, Eduard Soley i Anna Campos

Collboni afirma que el guardó és un "clàssic imprescindible" per explicar la ciutat
Amics de la Rambla de Barcelona ha lliurat aquest dilluns el Guardó Ramblista d'Honor 2025 a l'actor Joan Pera, al fruiter del Mercat de la Boqueria Eduard Soley i a la representant de la pastisseria La Estrella Anna Campos.
L'acte s'ha celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, ha estat presidit per l'alcalde, Jaume Collboni, i també han assistit el president d'Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, regidors i comissionats del consistori i ha comptat amb la introducció als premiats per part del fundador i director de Comediants, Joan Font.
Collboni ha remarcat que el guardó és un "clàssic imprescindible" per explicar el compromís de tota la gent que viu i treballa a La Rambla i que és un símbol que explica la ciutat.
S'ha referit també a les obres de transformació del passeig i ha assegurat que l'objectiu final del projecte va més enllà de "canviar la seva pell i morfologia urbana", i ha assegurat que el repte és recuperar La Rambla per als barcelonins.
"Volem que La Rambla sigui un passeig eminentment cultural. Fa poc hem retingut el Teatre Capitol i volem fer el mateix amb el Principal, però també renovarem el Mercat de la Boqueria i tot això són passos que no podem fer sense els comerciants, floristes, quioscs, el món cultural i els veïns", ha conclòs.
BALLETBÓ I FONT
Balletbó ha fet una crida a la col·laboració entre partits i entitats perquè defensa que La Rambla "necessita acords a llarg termini i visió de futur per al benefici de tots" i ha expressat textualment que la reforma actual no serà tan sol un canvi de paviment i de maquillatge.
Ha afirmat que La Rambla és un passeig singular i únic que ha de reflectir la identitat barcelonina i catalana, per la qual cosa ha demanat "recursos proporcionals al seu ús intensiu" per implementar un pla de seguretat que acabi amb els negocis il·legals, un pla de neteja intensiu i que el Pla Endreça s'apliqui cobrant les multes quan toca.
Per la seva banda, Font ha rememorat els inicis de Comediants i ha relatat que van començar actuant en aquest mateix passeig, que també els va servir d'inspiració per als seus espectacles, i ha cridat a treballar perquè aquest carrer sigui un "lloc de memòria on es pugui veure la seva història i la de la ciutat".
JOAN PERA
El jurat ha premiat a l'actor Joan Pera en agraïment a "tota una vida dedicada a fer riure i somiar, cedir la seva veu a molts dels ídols audiovisuals de moltes generacions i formar part de la vida de molts barcelonins".
Pera ha assegurat que ell té l'honor de ser de la Rambla i ha repassat alguns dels seus records en l'avinguda barcelonina: "La Rambla per a mi és el meu ADN, he estat ramblista tota la vida i ara ho soc d'honor i això em fa molt feliç".
EDUARD SOLEY
El jurat ha distingit a Eduard Soley per la seva trajectòria professional vinculada al Mercat de la Boqueria i la seva labor de "promoció de la cultura de mercat i del producte fresc, de qualitat i de proximitat".
Soley ha explicat que va néixer al carrer Escudellers, a escassos metres del passeig, i que sempre ha viscut prop de la Rambla i ha reivindicat que Boqueria i Rambla "sempre s'han d'entendre i anar unides".
ANNA CAMPOS
Finalment, el jurat ha reconegut a Anna Campos per la "llarga història de la pastisseria rescatada i potenciada amb un projecte jove que recupera per al barri i la ciutat un comerç emblemàtic amb forces renovades".
En recollir el premi, Campos ha dit que els seus amics i família l'han ajudat a impulsar projecte i ha reconegut que el premi li fa "moltíssima il·lusió", ja que encara no fa ni un any que van començar, la qual cosa diu que l'empeny a seguir amb la pastisseria.