Amics de la Rambla demana un Pla d'Usos pensant en els veïns i el comerç de la zona

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Amics de la Rambla ha afirmat que l'anunciada suspensió de llicències a més botigues de cànnabis, de mòbils i de pedicura-manicura al districte de Ciutat Vella pot afavorir la varietat comercial, però ha instat a consensuar un Pla d'Usos específic de la Rambla pensant en els veïns i el comerç de la zona.

L'associació ha advertit aquest dissabte que la suspensió pot perjudicar "projectes culturals i comercials relacionats amb locals actualment buits", diu en un comunicat.

Considera imprescindible i urgent una normativa "per evitar que l'activitat econòmica es degradi", ara que hi ha obres de reforma a la Rambla, on, a més, és molt car mantenir locals buits pel seu alt valor patrimonial, alerta.

L'entitat ha demanat "sensibilitat i atenció especial cap a aquells projectes que suposin una millora".

Per això, proposa un nou pla especial per a la Rambla que "fomenti i faciliti" aquestes activitats, al·legant que afavoreix el veïnat i les botigues d'aquesta via i del seu entorn.

L'anunci de l'Ajuntament de suspendre llicències és positiu, segons l'associació, ja que "impedeix la proliferació de negocis que empobreixen la varietat i l'equilibri" comercial de la ciutat, i ha defensat una oferta comercial i cultural variada i de qualitat.