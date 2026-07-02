Amics de la Rambla defensa que el futur d'aquest carrer passa "per la cultura i la qualitat"

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Amics de la Rambla ha defensat que el futur d'aquest carrer de Barcelona passa "per la cultura i la qualitat", incorporant equipaments de referència i millorant l'oferta.
És una de les qüestions abordades durant el I Fòrum de l'Observatori Rambla sota el lema 'La Rambla segueix sumant', organitzat aquest dijous per l'entitat, informa en un comunicat.
Hi han assistit el regidor de Cultura i Indústries Creatives de Barcelona, Xavier Marcé; el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle; el comissionat del Pacte de Ciutat Vella, Ivan Pera; el president del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany; el president de la Junta de Comerciants del Mercat de la Boqueria, Jordi Mas, i representants d'equipaments culturals de la zona.
L'entitat considera que el final de la reforma, previst per al febrer de 2027, ha de ser "una fita en la història de la ciutat i una oportunitat única" per reivindicar el que aquest carrer pot arribar a ser.
NOUS PROJECTES
Durant el fòrum s'han presentat els projectes de recuperació del Teatre Principal, el Liceu Mar, la Foneria --futur Centre d'Art Digital de Catalunya-- i la recuperació del Teatre Capitol.
La iniciativa privada i la col·laboració públicoprivada "s'han posat en valor" amb projectes com la remodelació de la Boqueria, la reconfiguració de les terrasses del carrer i la voluntat de millora de l'oferta comercial.
"IMAGINAR EL FUTUR"
El president d'Amics de la Rambla, Àlex Balletbó, ha defensat oferir una nova mirada, que "passa per compartir realitats, imaginar el futur i mostrar que s'està treballant, i molt".
Salvador Alemany (Liceu) ha assegurat que el Liceu Mar complementa l'activitat de la seu central d'aquest teatre, i el promotor del nou Teatre Principal, José María Trènor, ha assegurat que serà "un nou espai d'activitat i innovació cultural".
La directora del Tablao Flamenc Cordobés, María José Pérez, ha apostat per treballar en una "comunicació conjunta" entre tots els equipaments culturals de la via.