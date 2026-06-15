Amics de la Rambla convida avis i nets a Las Golondrinas, el Museu de Cera i l'Aquàrium

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Amics de la Rambla ha llançat la tercera edició de la jornada familiar 'Porta els teus avis a la Rambla', en el que avis i nets podran entrar gratis a Lass Golondrinas, el Museu de Cera i l'Aquàrium de Barcelona els dies 25 i 26 de juny.
Les places per participar són limitades i estan disponibles a través de la pàgina web de GetYourGuide, a la que es pot accedir des de la pàgina d'Amics de la Rambla, explica l'entitat aquest dilluns en un comunicat.
La iniciativa forma part del projecte 'La Rambla, un nou model de Turisme Urbà' i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, a més de Las Golondrinas, el Museu de Cera i l'Aquàrium.