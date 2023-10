Amics de la Rambla de Barcelona insisteix a potenciar l'"eix cultural" del passeig amb la reforma

Fermín Villar considera que la taxa turística que planteja Collboni ha de ser progressiva, "no fixa"



BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de l'associació Amics de la Rambla de Barcelona, Fermín Villar, ha insistit a potenciar l'"eix cultural" del passeig coincidint amb la seva reforma, per a la qual l'Ajuntament ha avançat el calendari per enllestir-la el gener del 2027 i reduir les obres a 32 mesos.

En una entrevista d'Europa Press, Villar ha celebrat que el consistori hagi aprovat el pla per avançar la reforma, en ser una petició en la qual l'associació fa anys que insisteix, i ha afirmat que se senten "il·lusionats", tot i que a l'expectativa.

En aquest sentit, ha dit que continuen pendents de la reforma i que, tot i que van retirar el comptador que van col·locar a la Rambla amb els dies de retard, l'han guardat perquè "continua comptant".

Villar ha agraït que amb l'anunci de la modificació del calendari es mostri la intenció de potenciar-la com un eix cutural: "Sovint, la mateixa gent de la Rambla no és conscient de la potència cultural que té", i ha posat d'exemple el Gran Teatre del Liceu, el teatre Poliorama, el Museu de Cera i les golondrines.

Ha reivindicat "la gran centralitat" de la Rambla i ha explicat que han constatat avenços en la reforma els últims mesos, cosa que no atribueix al canvi de govern a la ciutat, però sí al canvi d'estratègia de les obres i per conseqüència el calendari.

Així i tot, ha lamentat haver vist "pocs" canvis en el manteniment de tot el passeig, que avisa que pateix més desgast que altres zones en ser un carrer molt turístic, i que aquest manteniment es faci per iniciativa de l'associació, que trasllada un informe anual de mancances del passeig.

MESURES PER A L'ESPAI PÚBLIC

Sobre la seva exigència que la Rambla sigui un eix cultural, Villar demana que vingui acompanyada d'un pla per renovar les parades de flors (quan l'obra arribi a aquesta alçada) i mesures com el Pla Endreça, que veu com "un primer pas necessari" per controlar l'espai públic, sobretot les il·legalitats, apunta.

En aquest sentit, ha insistit en la necessitat de tenir un "turisme de qualitat", ja que considera que l'activitat turística ha empitjorat els últims anys, la qual cosa creu que provoca que els barcelonins no vulguin visitar la Rambla.

TAXA TURÍSTICA I TERRASSES

Respecte a la taxa turística per als creuers de curta estada i als pisos turístics que planteja el govern de Jaume Collboni en les ordenances fiscals, ha opinat que ha de ser progressiva, "no una taxa fixa", i creu que, amb aquesta proposta, l'actual Govern municipal vol continuar amb el discurs polític del seu anterior soci, els comuns.

Coincidint amb la setmana en què el Govern municipal i el Gremi de Restauració han arribat a un acord per a la taxa de terrasses, Villar ha criticat que hi ha locals de la Rambla que tenen el doble d'aforament exterior que interior, la qual cosa ha qualificat d'inacceptable: "El que es lloga són locals i es negocia amb locals privats, no amb terrasses públiques, i està passant al revés".

"Hem viscut moltes incomoditats per la manca de gestió i en això el govern de Colau és responsable del descontrol de les terrasses de la Rambla el 2022", per les quals l'associació va demanar inspeccions informatives.

"TOT COMENÇA A LA RAMBLA"

Amb tot, el president de l'associació ha remarcat que "tot comença a la Rambla", en referència al fet que tant les dinàmiques negatives com les positives es poden acabar estenent a altres zones com la Rambla de Catalunya, el Raval, el Gòtic i l'Eixample.

També ha demanat "no criminalitzar els pisos turístics legals" i ha insistit a actuar als pisos buits del passeig, una petició que Amics de la Rambla ja va fer a l'anterior govern de la ciutat i ha lamentat que no es dugués a terme.

ANTIGUES OCELLERIES

Preguntat per la situació de les antigues ocelleries de la Rambla, després que el Parlament va rebutjar la iniciativa popular perquè fossin declarades patrimoni cultural immaterial de Catalunya per la Unesco i atès el conflicte amb l'Ajuntament per la retirada de les concessions, ha valorat que "és un conflicte que l'Ajuntament té mal resolt amb ells".

Ha defensat que les antigues ocelleries "no han fet res il·legal" perquè qui és el propietari de l'espai és l'Ajuntament, a qui atribueix una gestió nefasta --ha dit textualment-- de la situació.