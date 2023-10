Amics de la Rambla de Barcelona demana mantenir els floristes del passeig amb la reforma

L'Ajuntament reivindica la transformació del passeig i defensa conservar el seu "esperit"



BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de l'associació Amics de la Rambla, Fermín Villar, ha demanat mantenir les parades de flors del passeig amb la reforma que s'està duent a terme: "Som a temps", ha avisat en l'entrega dels guardons Ramblistes d'Honor aquest dimarts a l'Ajuntament de Barcelona.

L'entitat, que ja havia fet públics els guardonats, ha reconegut en la 62 edició a la Fundació Arrels, Antonio Díaz 'El Mago Pop', i als membres de l'associació Enric Nogueras i Josep Maria Bilurbina, en un acte presidit pel tinent d'alcalde i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, i com a clausura de la Festa del Roser organitzada per l'associació.

En l'acte, que ha comptat amb una glossa del periodista Rafa Burgos, també ha intervingut l'alcalde, Jaume Collboni, (mitjançant un vídeo en haver-se contagiat de Covid) per felicitar als premiats, reconèixer la tasca de l'associació, i defensar l'"esperit de la Rambla".

Amics de la Rambla convoca els premis Ramblista d'Honor des del 1961 amb l'objectiu de distingir ciutadans i entitats que "s'han significat en la seva estimació per la Rambla i que han dedicat especial atenció a aquest passeig en la seva vida personal, professional o associativa".

"LA RAMBLA DE LES FLORS"

Fermín Villar, que deixa la presidència d'Amics de la Rambla el març vinent, ha recordat els seus inicis amb l'associació i ha remarcat el treball de la Junta Directiva i "la sort que Barcelona tingui centenars d'associacions de tot tipus".

Ha insistit que "la Rambla anticipa el que serà i passarà a Barcelona" i ha llegit totes les peticions que ha realitzat en aquest mateix acte des del 2016, començant per la modificació del pla d'usos del passeig, a més de la reforma que porten anys reivindicant.

Aquest any, amb el calendari de la reforma ja avançat per finalitzar-la al gener de 2027, la petició d'Amics de la Rambla és "decidir què fer amb les flors" perquè ha lamentat que l'única cosa que s'ha fet és un estudi econòmic i tancar dues parades més.

Per això, ha reivindicat la Rambla de les flors --ha dit-- perquè veu incomprensible renovar el passeig i perdre les flors, una tradició que l'associació manté especialment amb l'organització de la Festa del Roser: "Vam demostrar que creiem, ara us ho heu de creure vosaltres".

"LA RAMBLA NO DEIXA NINGÚ ENRERE"

Des de l'Ajuntament, Collboni ha posat en valor totes les històries que emboliquen la Rambla i la relació que cada barceloní té amb el passeig: "La Rambla no deixa ningú enrere, posa llum i focus a la gent que moltes vegades està a la penombra".

"És il·lusió, és capacitat d'embranzida, és tenir èxit", ha destacat sobre el passeig, uns valors que ha relacionat amb l'associació, de la qual ha valorat l'esforç, la persistència i la il·lusió que han transmès a l'Ajuntament per dur a terme la reforma.

A la clausura de l'acte, Batlle ha demanat comprometre's per "preservar aquest patrimoni" barceloní i la seva essència, que ha vinculat a totes les persones que viuen a la Rambla i passegen per ella, a més de les activitats culturals que es realitzen.

ELS PREMIATS

El jurat dels Ramblistes d'Honor i la Junta Directiva de l'associació ha reconegut la Fundació Arrels per la seva tasca d'acompanyament a les persones sense llar, de sensibilització de la societat i de visualització de les problemàtiques associades a la pobresa.

D'igual manera, ha premiat al Mago Pop per la seva trajectòria artística i la seva tasca empresarial, així com per "revitalitzar" el carrer Paral·lel (en fer els seus espectacles al Teatre Victòria situat en aquest carrer) i donar visibilitat a Barcelona al món.

Finalment, el jurat ha distingit la "vocació i dedicació" d'Enric Nogueras per ser membre de l'associació des dels anys 80 i a Josep Maria Bilurbina per la seva mateixa dedicació i el seu vincle i compromís amb la Rambla.