AMBici reparteix 2.000 abonaments flexibles gratuïts als nous usuaris i regala 2 viatges als habituals

ALBERT CANALEJO - AMB - Arxiu
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat dues promocions per captar nous usuaris d'AMBici i fidelitzar les persones que habitualment utilitzen el servei amb motiu aquest dimecres de l'inici de la Setmana Europea de la Mobilitat 2026.
En concret, repartirà 2.000 abonaments flexibles gratuïts de 3 dies (72 hores) perquè les persones que encara no han utilitzat el servei de bicicleta compartida metropolità el puguin provar durant la setmana de la mobilitat, informa l'AMB en un comunicat.
Per beneficiar-se'n, cal donar-se d'alta a l'app de l'AMBici, adquirir i activar l'abonament abans del 22 de setembre i introduir el codi de descompte SEM2026 en el moment de fer el pagament, que tindrà un cost simbòlic d'1 cèntim.
Així mateix, durant aquesta setmana també es regalaran 2 viatges addicionals gratuïts a les persones que ja tinguin un abonament anual actiu, amb l'objectiu de reconèixer la seva fidelitat i, alhora, incentivar encara més que s'utilitzi el servei.
Les dues promocions arriben en un moment de gran creixement de l'AMBici, que entre gener i agost va acumular més d'1,7 milions de viatges, un 44% més que l'any anterior, en el qual va acumular 1,2 milions de viatges.