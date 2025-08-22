Alstom impugna un concurs de TMB que l'exclou per suposats vincles amb el conflicte a Gaza

BARCELONA 22 ago. (EUROPA PRESS) -
El fabricant de trens francès Alstom ha impugnat un concurs de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que l'exclou de participar pels seus suposats vincles amb el conflicte a Gaza, acusació que han descartat.
"Alstom no té cap activitat dins ni relacionada amb els territoris palestins ocupats", assegura la companyia en un comunicat, on també demanen que se'ls retiri de la llista redactada per l'ONU sobre les empreses amb presumptes relacions amb el conflicte.
El fabricant ferroviari francès assenyala que porten sol·licitant formalment ser eliminats d'aquesta base de dades des de desembre del 2023, i han reiterat aquesta sol·licitud tant a l'octubre de l'any passat com aquest mateix juliol.
La companyia subratlla que és una organització global fermament compromesa amb els principis de drets humans i la responsabilitat social corporativa: "Mantenim rigorosos estàndards ètics en totes les nostres operacions i en totes les regions on tenim presència".
"Tant a Catalunya com en qualsevol dels territoris i països on està present Alstom, el respecte als drets humans, el compromís ètic i el compliment de les legislacions internacionals i nacionals és una màxima la companyia", han apuntat.