Alonso-Cuevillas s'ofereix a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
L'advocat i exdiputat de Junts al Congrés i al Parlament Jaume Alonso-Cuevillas s'ha ofert per ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona: "Estic a la disposició del partit".
En una entrevista aquest dimecres a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press, Cuevillas ha explicat que així ho va transmetre al líder del partit i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que li va dir que "en prenia nota".
Ha detallat que no n'ha parlat amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, tot i que sap que "és coneixedor" de la seva predisposició.
Cuevillas ha explicat que Puigdemont ja li va proposar el 2018 ser candidat a l'alcaldia de Barcelona, però que en aquell moment ho va rebutjar, però ha insistit que "ara sí que estaria disponible, amb il·lusió".
L'advocat també ha assenyalat que ell no està "en una cursa per intentar ser el candidat", i que defensarà qui triï el partit.