Alliberen quatre tortugues marines a la platja del Prat de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La Fundació Cram ha alliberat aquest diumenge quatre tortugues de l'espècie 'Caretta caretta', amb els noms Dana, Anna, Marinada i Sira, en un acte públic que han anunciat amb el títol "Torna a casa" i han seguit desenes de persones, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

L'alliberament ha començat a les 10.00 a la platja amb dues carpes on han organitzat diferents activitats familiars relacionades amb la conservació del medi marí, impartides per educadors de la fundació, en les quals s'ha mostrat, entre altres accions, un simulacre de rescat d'una tortuga marina fet per especialistes.

A les 12.30 hores, les quatre tortugues han estat alliberades per voluntaris de la Fundació davant l'expectació dels presents.

Entre els congregats hi havia diversos representants de la Generalitat: la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur; o el tinent d'alcalde d'Acció Ambiental i Serveis Urbans de l'Ajuntament del Prat, Joaquim Bartolomé.

Fins ara, la Fundació Cram, que acumula més de 50 projectes científics i més de 2.700 voluntaris, ha assistit més de 1.200 tortugues marines, a més d'altres animals com ara més de 650 cetacis vius encallats a la platja i més de 240 aus marines.