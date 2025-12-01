Alliberen 40 crancs de riu a les Guilleries-Savassona (Barcelona) per lluitar contra la seva extinció

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha alliberat aquesta tardor 40 crancs de riu de potes blanques ('Austropotamobius pallipes'), 24 femelles i 16 mascles, en un rierol de l'espai natural de les Guilleries-Savassona per evitar-ne l'extinció a la zona.
Malgrat l'excel·lent indicador de qualitat dels rius dels espais naturals de Barcelona, la població d'aquesta espècie s'ha reduït un 60% en els últims 20 anys, i de les escasses 200 poblacions que queden a Catalunya, 8 es troben a les Guilleries-Savassona, explica en un comunicat aquest dilluns.
Per aquesta raó, a començaments de tardor hi van traslladar una quarantena d'exemplars d'una altra zona que tenia una densitat molt superior amb l'objectiu que en els pròxims anys la població receptora recuperi la capacitat reproductiva i l'espècie torni a colonitzar l'espai.