Alemanya acollirà l'exposició 'Barcelona Moderna: from Gaudí to Picasso' a dos museus

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
La Kunsthalle de Munic i el Museu Barberini de Potsdam (Alemanya) acolliran l'exposició 'Barcelona Moderna: from Gaudí to Picasso', ha informat aquest diumenge la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat.
L'exposició és una mostra de la modernitat artística catalana i la projecció internacional de figures i moviments vinculats a la ciutat de finals del segle XIX i principis del XX.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha viatjat fins a Munic per conèixer els preparatius de la mostra, on s'ha reunit amb el seu director, Roger Diederen, acompanyada de la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart.
L'exposició es presentarà en la Kunsthalle de Munic, on romandrà del 23 d'octubre de 2026 al 21 de febrer de 2027 i, posteriorment, es mourà al Museu Barberini de Potsdam del 20 de març al 20 de juny de 2027.
La mostra inclourà unes 140 obres d'artistes com Antoni Gaudí, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Hermenegildo Anglada-Camarasa o Pablo Picasso, entre altres.