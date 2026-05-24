Alejandro Fernández (PP) crida a "construir des de Catalunya el canvi polític a Espanya"

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha cridat al seu partit aquest diumenge a "construir des de Catalunya el canvi polític a Espanya" en un moment en el que, creu, s'estan vivint els últims moments del mandat del president del Govern central, Pedro Sánchez.
Així s'ha expressat en la seva intervenció durant la clausura de la reunió de la Junta Directiva del PP de Catalunya a Barcelona, en la qual també ha participat el secretari general del partit, Miguel Tellado, on ha reivindicat la convocatòria del congrés del PP de Catalunya el dia 27 de juny com a moment per articular de manera "clara, rotunda i indiscutible una alternativa política al nacionalisme i a l'esquerra a Catalunya".
Fernández ha lamentat que s'està produint un "desmantellament de l'Estat" a Catalunya i ha remarcat que l'autogovern només és possible des de la lleialtat i la confiança.