Alejandro Fernández (PP) assegura que Sirera i Collboni negocien un "acord assenyat" per a Barcelona

Critica el discurs "melodramàtic i exagerat" contra Aliança Catalana

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha assegurat que el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, i el socialista, Jaume Collboni, negocien un "acord assenyat" per governar la capital catalana.

"Dijous, a primera hora del matí, el senyor Sirera i el senyor Collboni encara estan parlant", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dijous recollida per Europa Press, en la qual ha expressat confiança en el lideratge del popular de cara a les negociacions.

En aquesta línia, ha defensat que totes les parts han de fer sessions i ha reflexionat: "Fer alcalde algú del PSC no és tampoc allò, un plaer, com vostè es pot imaginar".

També ha erigit l'acord com una eina per "evitar el risc que Waterloo governi Barcelona", en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, resident a Bèlgica.

Fernández ha apostat perquè sigui la llista més votada la que governi, si bé ha insistit que això també ha de ser un acord tancat i respectat pels socialistes: "Les normes són per a tothom o per a ningú", ha avisat.

ALIANÇA CATALANA I VOX

El president del PP català ha lamentat que "l'esquerra fa un discurs tan melodramàtic i exagerat" contra el partit guanyador de les eleccions municipals a Ripoll (Girona), Aliança Catalana, que a parer seu fa de la seva líder, Sílvia Orriols, una màrtir catalana.

"Acabes provocant l'efecte contrari", ha avisat, després de veure en la qüestió un assumpte local que els partits estan convertint en un problema d'abast català i espanyol, i ha demanat abandonar el dramatisme.

Així mateix, ha assegurat que el posicionament d'Aliança Catalana "és exactament el discurs contrari" al que ell defensa, i l'ha qualificat d'identitari.

Fernández també ha dit que els posicionaments de Vox en matèria d'immigració "no encaixen en una societat lliure de la Unió Europea" i ha subratllat que a ell no li agraden, però ha afegit que en democràcia cal negociar i arribar a pactes.

Ha opinat que "no hi ha una preocupació, una alarma en absolut" davant un possible executiu espanyol del PP i creu que la gent que no votarà els populars està tranquil·la.

Sobre el seu lideratge del partit a Catalunya, ha dit que té "la confiança de tot el partit" i, si bé ha valorat que presidir-lo és complicat, ha expressat el seu compromís a continuar en política catalana, on creu que el PP necessita una veu forta.