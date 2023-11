Alcaldes i empresaris del Brasil visiten la Diputació de Barcelona per conèixer el seu model turístic

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegació de quaranta alcaldes i empresaris del Brasil han parlat amb la gerent de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, Soledad Bravo, per "conèixer de primera mà" la gestió del turisme i el paper del sector en la recuperació econòmica de la província després de la pandèmia de covid-19.

Segons han informat aquest divendres en un comunicat, els representants de la Diputació els han explicat "les competències de la institució, la seva intervenció en l'àmbit del territori i la sostenibilitat, i el model de treball" en el màrqueting turístic.

La visita a la Diputació s'emmarca en un viatge per Europa d'una delegació formada per diversos secretaris d'estat del Govern brasiler, empresaris, representants institucionals i alcaldes de municipis dels estats d'Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais i Paraná.