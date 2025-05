Albiol veu "trist i mesquí" que Montero no visiti Badalona amb la comissió del PE

Trasllada la preocupació del govern municipal per la llei d'habitatge i les ocupacions

BADALONA (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmat que veu "trist i mesquí" que l'exministra i eurodiputada de Podem Irene Montero no hagi visitat la ciutat en el marc de la missió del Parlament Europeu (PE) sobre habitatge.

Ho ha dit en una roda de premsa després de reunir-se aquest dimarts amb la delegació d'europarlamentaris, i ha lamentat les declaracions de Montero, que aquest dimarts l'ha acusat de racista, i ha assenyalat que "demostra el nivell que tenen" ella i els seus companys de partit.

En aquest sentit, li ha retret haver "qüestionat que es pugui fer la visita a Badalona, com si Badalona fos menys per als de Podem", i ha defensat que un polític ha de saber escoltar els qui pensen diferent, en les seves paraules.

"Tampoc no els hem trobat a faltar", ha ironitzat Albiol, que ha subratllat l'orgull que suposa per al seu govern rebre la comissió, amb qui ha assegurat haver mantingut una reunió bastant productiva en què han traslladat una fotografia de la situació de l'habitatge a la ciutat.

En aquest sentit, ha destacat la preocupació de Badalona per les "dificultats" que presenta l'actual llei d'habitatge per als municipis ja que, a parer seu, els fixa el marge de maniobra, i per les ocupacions il·legals que, ha afirmat, no s'havien traslladat en cap altra reunió.

POLÍTIQUES

Albiol també ha explicat que s'ha tractat la manca de "seguretat jurídica" produïda per les polítiques del Govern central en matèria d'habitatge i ha descartat la proliferació de pisos turístics com un dels principals problemes de la ciutat.

Ha xifrat en 297 els habitatges d'ús temporal existents a la ciutat, comptant també els dividits en habitacions, i en 71 els disponibles per a lloguer, d'un parc públic d'uns 88.000 habitatges.

En preguntar-li per les polítiques desplegades per l'executiu municipal per combatre aquesta problemàtica, ha assenyalat que els pròxims dies se signarà un conveni per construir 300 pisos de promoció pública "després de 20 anys en els quals no se n'ha construït ni un".