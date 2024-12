Albiol reorganitza el seu govern a Badalona (Barcelona) i passa de 4 a 5 tinències d'alcaldia

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha reorganitzat aquest dilluns el seu govern municipal, que passa de 4 a 5 tinències d'alcaldia.

En un comunicat, el consistori ha explicat que la remodelació es produeix arran de la sortida de Juan Fernández per passar a ser portaveu del PP al Parlament.

Albiol ha justificat la decisió: "Hem aprofitat per fer els canvis necessaris per afrontar els pròxims dos anys i mig amb els perfils idonis per a cada àrea".

En concret, la primera tinència d'alcaldia serà Projecció de la Ciutat, Promoció Econòmica, Governança, Cultura, Educació i Ciutadania i la pilotarà Cristina Agüera Gago, i la segona inclourà l'àrea de Territori i estarà dirigida per Daniel García.

La tercera serà Esports, Seguretat, Comunicació i Fons Europeus i la portarà Rosa del Amo; la quarta inclourà Sostenibilitat i Participació i l'encarregada serà Sonia Egea, i la cinquena i última engloba Hisenda, Recursos Humans i Serveis Socials i la dirigirà Eva Guillén.