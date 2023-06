Albiol (PP): "Si guanya Feijóo, Badalona tindrà molta influència en el pròxim govern"

Troba "positiva" la relació amb la Generalitat i demana resoldre els deutes històrics que veu amb la ciutat



BARCELONA, 28 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha assegurat en relació amb una victòria del candidat del PP en les pròximes eleccions: "Si guanya Feijóo, Badalona tindrà molta influència en el pròxim govern".

En una entrevista a 'El Periódico' d'aquest dimecres, ha subratllat que, en cas de victòria del seu partit, sol·licitarà "les necessitats pendents a la ciutat per part de l'Estat".

Així mateix, ha qualificat de positiva la relació amb la Generalitat per resoldre "alguns dels deutes històrics" com el soterrament de la carretera C-31 al seu pas per Badalona, ha especificat.

Albiol també s'ha mostrat "obert" a col·laborar amb entitats privades en els àmbits en els quals sigui possible accelerar els procediments administratius.

Respecte a introduir seguretat privada al consistori, ha explicat que "el nombre exacte està pendent d'un informe de la comandància de la Guàrdia Urbana".

OKUPACIONS I AGRESSIONS SEXUALS

Sobre la intenció d'instaurar una regidoria contra okupacions il·legals, ha contemplat una reestructuració del cartipàs en cas que baixin les ràtios, però ha augurat que "serà un conflicte persistent a les grans ciutats, si no es prenen les mesures adequades a nivell nacional".

Albiol ha manifestat "punts de vista totalment diferents referent a l'enduriment de la llei del menor" davant les agressions sexuals de menors, si bé creu que és --en les seves paraules-- una pota més de les solucions a aplicar.

"Jo no soc partidari de grans debats filosòfics, sinó de passar a l'acció", ha resolt, i ha emmarcat el debat en l'àmbit estatal.