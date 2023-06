Albiol (PP), investit alcalde de Badalona (Barcelona) amb majoria absoluta

Afirma que serà alcalde de tots: d'independentistes i dels que també se senten espanyols



BADALONA (BARCELONA), 17 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'Alcaldia de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha estat triat alcalde de la ciutat després de ser la candidatura més votada i aconseguir la majoria absoluta en les eleccions municipals amb 18 dels 27 regidors del consistori.

Albiol ha obtingut els vots del seu partit, en total 18, davant 9 vots en blanc, en el ple de constitució de l'Ajuntament celebrat aquest dissabte al migdia.

El líder del PP a Badalona ja va ser alcalde del 2011 al 2015 i també del 2020 al 2022, quan els grups de l'oposició (PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem i Junts) van registrar una moció de censura per desplaçar-lo del seu càrrec per aparèixer en els 'Pandora Papers', i va ser substituït pel socialista Rubén Guijarro, que ha estat alcalde fins ara.

XAVIER GARCÍA ALBIOL

Albiol, que ha besat la vara d'alcalde i s'ha mostrat emocionat, ha dit que governarà per a tothom: "L'alcalde dels que volen que Catalunya sigui independent" i dels que se senten catalans i espanyols.

Ha citat la seguretat i la lluita contra l'ocupació il·legal com els fets que no deixarà "passar ni un sol minut per posar en funcionament", i ha afegit que aquesta feina es farà entre tots els cossos policials.

Una de les seves prioritats serà "buscar consensos amb la resta dels grups polítics, sense descartar ningú, escoltant tot el que vulgui ser escoltat, però sobretot aquells que vulguin treballar en positiu".

RUBÉN GUIJARRO LI OFEREIX LA SEVA AJUDA

En els discursos dels caps de llista de cada partit després de les votacions, Guijarro ha reiterat la seva voluntat de deixar les responsabilitats com a regidor del consistori, però ha ofert a Albiol la seva ajuda per treballar per a la ciutat.

Per part d'ERC, Àlex Montornés s'ha preguntat si en aquesta legislatura veuran "el PP de Josep Piqué o el PP que pacta amb Vox", i ha aconsellat a Albiol que treballi per construir consensos amb l'oposició.

Aïda Llauradó (Badalona en Comú Podem) ha demanat al PP que "no hi hagi un abús de poder" a l'Ajuntament i ha assegurat textualment que el seu partit ja fa anys que no entra en el relat de tots contra Albiol, sinó que el que pretenen és defensar el seu programa electoral.

La regidora de Guanyem per Badalona i exalcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, ha lamentat que governi "el partit més corrupte de l'Estat, el PP" i ha dit textualment que estarà molt atenta per evitar que es trepitgin els drets de la població.