Albiol (PP) demana a Brussel·les més oferta i menys burocràcia per afrontar la crisi de l'habitatge

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha defensat en el Comitè de les Regions, a Brussel·les, que per fer front a la crisi de l'habitatge cal augmentar l'oferta i reduir les traves burocràtiques: "Sense les dues, no resoldrem la crisi".
En una intervenció aquest dijous en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), ha sostingut que "quan el marc legal no ofereix una resposta prou àgil i eficaç", molts habitatges deixen d'incorporar-se al mercat, indica l'Ajuntament de Badalona en un comunicat.
"Això és precisament el que vivim avui a Espanya: menys oferta i cada vegada més dificultats per accedir a un habitatge, especialment per als joves", ha afirmat Albiol, que ha insistit en la necessitat d'ampliar la inversió i de millorar la seguretat jurídica.