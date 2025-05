Albiol ofereix a Illa un solar per construir nous jutjats a Badalona

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha ofert al president de la Generalitat, Salvador Illa, un solar de 10.000 metres quadrats per construir una nova Ciutat de la Justícia a la ciutat.

Segons ha informat Albiol en una anotació a 'X', recollida per Europa Press, l'oferiment l'ha fet durant una reunió celebrada aquest dimarts al Palau de la Generalitat, on han parlat dels projectes més importants per al futur de Badalona.

Així, han abordat la construcció del nou Institut La Riera, l'últim tram dels laterals de la C-31 i el trasllat de les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol al centre de la ciutat.