Albiol lamenta les afectacions al passeig marítim entre Badalona i Montgat (Barcelona) pel temporal

KIKE RINCON - EUROPA PRESS
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha lamentat les destrosses que ha provocat el temporal que afecta Catalunya al passeig marítim al nord de la ciutat i que connecta amb el municipi de Montgat (Barcelona): "És una tragèdia i un problema molt seriós".
"Estem davant la destrossa més greu que ha passat al passeig marítim a la ciutat de Badalona en tota la història documentada. Hem de refer de nou el passeig marítim que va des del nord de la ciutat fins al Maresme", ha expressat davant els mitjans aquest dimarts.
Ha insistit que es tracta d'un espai on hi ha molta circulació de vianants i de gent que va a fer esport i que fins que no s'acabi el mal temps no podran dirimir la "magnitud de la tragèdia".
SEGURETAT DELS TRENS
Un dels punts on ha incidit és en la seguretat dels trens, ja que passen al costat del passeig esfondrat i que, segons ha constatat des del lloc, pot estar afectat, un fet que el preocupa respecte a la circulació "i més després de l'ocorregut en les últimes hores a Andalusia".
"Demano que es dugui a terme una acció amb caràcter d'urgència i és Adif qui ha de decidir si és segur o no que continuïn circulant els trens", ha afegit.