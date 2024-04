Albiol exigeix al Govern central regenerar abans de l'estiu les platges afectades pels temporals

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha demanat per carta al Ministeri per a la Transició Ecològica, que lidera la ministra Teresa Ribera, una reunió de manera urgent per regenerar abans de l'estiu les platges afectades pels últims temporals.

Albiol vol que en aquesta reunió es coordinin les "solucions inajornables i necessàries per regenerar les platges de la ciutat que han patit els estralls de dos temporals" durant el mes de març, informa l'Ajuntament aquest dimarts en un comunicat.

En la carta, assenyala que els temporals han tingut "un impacte devastador a les platges" de Badalona, amb una significativa pèrdua de l'àrea i una reducció de l'amplària de la superfície, la qual cosa Albiol alerta que compromet l'entorn natural, l'activitat turística i el lleure i el gaudi dels veïns.

El primer edil també ha enviat una missiva al president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, perquè paticipi en la reunió juntament amb els representants de la resta de municipis costaners del Barcelonès perjudicats per episodis meteorològics.

Albiol recorda que el Ministeri es va comprometre al febrer a restaurar les platges abans de l'estiu i assenyala que, "si abans era urgent actuar, després dels últims temporals és clarament una emergència".