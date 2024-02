Albiol espera "propostes concretes" de la Generalitat per l'ensorrada a Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha expressat aquest dissabte que espera "propostes concretes" de la Generalitat de Catalunya per l'ensorrada produïda al carrer Canigó de Badalona (Barcelona).

Així ho ha mantingut durant la jornada interparlamentària de diputats del PP celebrada al Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona, on ha al·ludit a la trobada de dilluns que ve amb la consellera de Territori, Ester Capella, que espera que assisteixi a la reunió amb "propostes concretes".

Ha comparat la gestió del Govern de l'ensorrada a Badalona amb la rapidesa de les ajudes de la Generalitat Valenciana, presidida pel 'popular' Carlos Manzón, com a resposta a l'incendi d'aquest dijous al barri de Campanar de València.

"La Generalitat no ha materialitzat encara de manera concreta aquesta bona voluntat", ha assegurat Albiol, mentre que en menys de 24 hores València ja ha donat ajudes als afectats de l'incendi, ha assegurat.

No obstant això, Albiol ha subratllat que "hi ha predisposició" per part del Govern i aspira al fet que es materialitzi la setmana vinent, després de recordar que l'Ajuntament de Badalona ha dut a terme serveis d'atenció als afectats i n'està assumint la relocalització a hotels i pensions.