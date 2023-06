Albiol diu que "el procés ja no existeix" i defensa el projecte de Feijóo per a Catalunya

Celebra passar de 67 a 196 edils a Catalunya per ser l'alternativa al PSC i a l'independentisme



BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'alcaldia de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha dit que "el procés com a tal ja no existeix" i ha defensat el projecte del president del PP, Albert Núñez Feijóo, a Catalunya de cara a les eleccions generals del 23 de juliol.

Preguntat per les expectatives del PP per aconseguir literalment un nombre d'escons rellevant a Catalunya en les generals en una entrevista d'Onda Cero aquest divendres, recollida per Europa Press, Albiol ha considerat que "Feijóo ho està plantejant d'una manera intel·ligent".

Ha reivindicat el projecte del dirigent popular com l'única manera d'aconseguir l'estabilitat a Catalunya des d'un punt de vista econòmic i també social, i ha assegurat que no ve "amb ganes de revenja".

En aquest sentit, Albiol ha considerat que el PP vol que Catalunya torni a ser un referent en el conjunt d'Espanya i, per això, creu que cal "intentar normalitzar la presència del que significa Espanya, del que significa l'Estat, en el dia a dia dels catalans".

Segons ell, la majoria dels catalans vol "certesa" i ha apostat per un projecte polític dels populars per al present i el futur, i que el passat serveixi d'experiència per no cometre els mateixos errors.

Ha reconegut que el 2017 "van passar coses molt greus" i veu discutible si es podria haver actuat amb més i millor encert, ha afegit.

PROJECTE DEL PP

Pel líder del PP a Badalona, que el procés s'hagi acabat --a parer seu-- "no vol dir que l'independentisme, o una part de la població de Catalunya" no continuï sent independentista.

En vista d'aquesta situació, Albiol opta per traslladar que el PP defensa "una Catalunya forta i que el millor per a Catalunya és que continuï dins" d'Espanya.

També ha argumentat que els resultats en les eleccions municipals del PP a Catalunya (passen de 67 a 196 edils) els permeten traslladar el projecte de la formació "al territori" i formar una alternativa als actuals governs municipals del PSC i també independentistes, ha opinat.