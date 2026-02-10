Albiol sobre el desallotjament de la Zona Franca: "I jo que pensava que era un xenòfob insensible sense ànima"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha ironitzat sobre les reaccions al desallotjament de l'antic institut B9 després que l'Ajuntament de Barcelona hagi aixecat un campament de persones sense llar a la Zona Franca: "Valga'm Déu, i jo que pensava que era un xenòfob insensible sense ànima".
"Ara resulta que altres alcaldes d'esquerres també aixequen assentaments il·legals i sembla que tampoc no donaran un habitatge a tots els afectats", ha assenyalat en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimarts.
Així mateix, ha animat els Comuns i ERC a cursar una denúncia a la Fiscalia per denunciar aquest fet, com van fer amb ell arran del desallotjament del B9: "Si els Comuns i ERC corren tant com han fet amb mi, la denúncia a la Fiscalia a aquestes hores ja estarà posada".