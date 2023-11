Albiol demana una reunió a Ribera per la perduda de sorra a les platges de Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha demanat per carta una reunió a la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic en funcions, Teresa Ribera, per abordar la "situació d'emergència" que viu el municipi amb la pèrdua de sorra a les platges.

En la carta, Albiol assenyala que és un problema que s'arrossega des de fa temps, però que s'ha accelerat els dos últims anys, "fet que ha provocat que hi hagi trams de la platja que aquest estiu ja no s'han pogut fer servir per al bany", ha informat el consistori aquest dimarts en un comunicat.

La petició de reunió amb Ribera arriba després de la trobada al setembre del tinent d'alcalde Daniel Gracia amb la Demarcació de Costes, i Albiol ha qualificat d'"incomprensible la passivitat del Ministeri per afrontar la deterioració del litoral de Badalona" i ha confiat que s'encararà de manera decidida.