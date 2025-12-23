Albiol creu que el B9 marcarà "un abans i un després" en la gestió de la migració irregular

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dimarts que el desallotjament de les persones que vivien a l'antic institut B9 de la ciutat marcarà "un abans i un després" en la gestió de la migració irregular i ha assegurat que una part important dels desallotjats eren una màfia, textualment.
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press ha incidit que, després del desallotjament del B9, hi haurà una reflexió a Catalunya sobre l'acolliment de migrants en situació irregular: "El problema que li estic traslladant és el mateix problema que li pot explicar qualsevol alcalde de Catalunya, cosa que passa perquè alguns callen per una qüestió ideològica i jo poso el problema sobre la taula".
Ha apuntat que al B9 hi havia màfia de prostitució, tràfic de drogues i d'extorsió sobre els espais per dormir que s'oferien i s'ha mostrat confiat que la normalitat a la ciutat tornarà, en les seves paraules, en qüestió d'hores.
Preguntat per si les seves declaracions van instigar les protestes veïnals de diumenge davant la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Badalona que va impedir l'acolliment d'una quinzena de desallotjats del B9, ho ha negat: "Si algú creu que, a partir del que jo pugui dir o deixar de dir, els veïns reaccionaran d'una o altra manera, és donar molt poc valor a la intel·ligència dels veïns".
També ha negat que Badalona sigui una ciutat racista i ha remarcat que el conflicte està amb els qui ocupen habitatges o fan "la vida impossible" als veïns.
Ha qualificat d'"infern" de seguretat la situació dels veïns dels barris de Sant Roc o el Remei i ha dit que aquests veïns tenen por de parlar en públic per si els desallotjats del B9 els identifiquen i tenen, segons ell, algun problema de seguretat.
MANIFESTACIONS D'AQUEST DILLUNS
Sobre les manifestacions de signe contrari d'aquest dilluns en suport i en contra dels desallotjats, ha afirmat que la ciutat no està enfrontada: "El 90% van haver d'utilitzar Google per arribar a Badalona, perquè no sabien on era. Els veïns el que no volen són problemes".
Ha reiterat que Badalona no pot acollir tots els desallotjats i ha apuntat que des del cap de setmana la col·laboració i fluïdesa amb el Govern és "total", fet que ha agraït.