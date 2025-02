Albiol celebra que la sentència absolutòria pel cas de les antenes "ja és ferma"

La Fiscalia no ha recorregut contra la decisió de l'Audiència de Barcelona

BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha celebrat que la sentència de l'Audiència de Barcelona, que el va absoldre del delicte de prevaricació urbanística del qual estava acusat per la instal·lació d'unes antenes de telefonia mòbil sense llicència en una comissaria de la Guàrdia Urbana d'aquesta localitat el 2012, "ja és ferma".

Ho ha anunciat aquest dilluns en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha manifestat que, després de 4 anys de la seva imputació per aquests fets, és "molt feliç".

"Des del primer minut de la meva imputació fa 4 anys, per raons molt poc jurídiques he estat injustament perseguit amb una clara intencionalitat penalitzadora política", ha manifestat Albiol.

El primer edil ha afegit que, "per sort, la immensa majoria de jutges i fiscals en aquest país són persones imparcials i independents, grans professionals que creuen en la justícia i el dret".

LA FISCALIA NO HI HA RECORREGUT EN CONTRA

La Fiscalia tenia 10 dies per interposar un recurs d'apel·lació contra la sentència absolutòria de l'Audiència de Barcelona davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però fonts del ministeri públic han confirmat a preguntes d'Europa Press que "la Fiscalia no hi ha recorregut en contra", que ja és ferma.

La resolució, consultada per Europa Press, conclou que "no existeix cap prova ni indici que Xavier García Albiol conegués si més no el propòsit d'instal·lar les antenes, i molt menys que ell prengués la decisió d'autoritzar-ho".

La Fiscalia l'acusava d'autoritzar la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil al recinte de la comissaria de la Guàrdia Urbàna de Badalona al Turó d'en Caritg sense les preceptives llicències, a banda de tres acusats més; tots ells van quedar absolts, com també les empreses Vodafone i Movistar, les quals considerava responsables a títol lucratiu.

Per aquests fets, el ministeri públic sol·licitava 2 anys i 10 mesos de presó per a Albiol i 10 anys d'inhabilitació.