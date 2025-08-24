Albiol atribueix el tancament de platges a Badalona (Barcelona) a un clavegueram que "no va donar l'abast"

BARCELONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha atribuït el tancament de les platges a Badalona (Barcelona), amb bandera vermella des de divendres, al fet que el clavegueram "no va donar l'abast" després de les pluges i va llançar directament al mar el que no podia absorbir.
En aquest sentit, Albiol ha criticat aquest diumenge, en un missatge d'X recollit per Europa Press, que la prohibició del bany durant 48 hores per mala qualitat de l'aigua a les platges de Badalona és a causa de la manca de dipòsits d'aigües pluvials al municipi, que compta amb un dipòsit construït el 2012, durant la seva primera alcaldia.
"En onze anys no s'ha construït cap altre dipòsit i, el que és més greu, ni tan sols es van encarregar els projectes. Ningú es va preocupar d'aquest tema", ha afegit Albiol, amb referència al període entre 2012 i 2023.
A més, ha afirmat que quan va tornar a l'alcaldia, el 2023, va encarregar la redacció de tres dipòsits nous, cadascun amb un cost de 22 milions d'euros: "La idea és que les obres comencin en aquest mandat".
Quan estiguin a punt, ha dit, "el problema de l'aigua bruta que va al mar quedarà resolt".