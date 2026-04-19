Albiol anuncia que la reparació del Pont del Petroli de Badalona (Barcelona) començarà aquest maig

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha anunciat que la reparació del Pont del Petroli de la localitat, que va patir danys durant el temporal 'Glòria' de 2020, començarà a finals d'aquest maig.
"Molt content d'anunciar-vos que, després de 6 anys d'espera, a finals de maig comença la reparació del Pont del Petroli, un dels principals símbols de Badalona", escriu aquest diumenge en un missatge en 'X', recollit per Europa Press.
Assegura que es va comprometre que si era alcalde tiraria endavant la seva reforma, celebra que la reparació es produeixi, i avança que al voltant d'octubre o novembre el pont ja estarà acabat: "Molt aviat serà una realitat. Els compromisos es van complint!".