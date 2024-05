Albiol afirma que l'home mort en l'incendi de Badalona (Barcelona) era conflictiu

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmat que l'home que ha mort aquest dimarts a la matinada en l'incendi d'un pis del carrer Granada de la localitat era conflictiu.

"Estem parlant d'una persona conflictiva, una persona que havia estat detinguda en moltes ocasions", ha indicat en unes declaracions a Catalunya Informació recollides per Europa Press.

A més a més, en una anotació a X recollida per Europa Press, Albiol ha apuntat que l'home era "un delinqüent que tenia atemorits els veïns, els feia la vida impossible".

"Amenaçava amb cremar la finca i havia estat detingut moltíssimes vegades", ha afegit l'alcalde, que ha rebutjat, amb tot el respecte del món --textualment-- donar el seu condol per la mort.

L'home ha estat trobat mort al seu pis després que els Bombers de la Generalitat hi han entrat mitjançant l'autoescala per sufocar les flames i buscar possibles víctimes, mentre que la resta de veïns han estat evacuats i no han resultat ferits.