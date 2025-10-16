Albiach (Comuns) creu que la fallida OPA evita que s'agreugi "encara més, la concentració bancària"

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha valorat positivament aquest dijous el fracàs de l'OPA del BBVA al Banc Sabadell perquè, en la seva opinió, d'haver prosperat "s'hagués agreujat, encara més, la concentració bancària".
"Bona notícia que fracassi l'OPA del BBVA al Sabadell, que hagués agreujat, encara més, la concentració bancària", ha dit en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
"Ara és necessari que el Sabadell respongui al compromís de la societat catalana, garantint crèdit, especialment a pimes, i mantenint tots els llocs de treball", ha afegit.