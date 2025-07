Albert Batlle veu un "claríssim" dèficit de videovigilància a Barcelona

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha afirmat que hi ha un "claríssim" dèficit de videovigilància a la ciutat i també ha apuntat que s'ha complicat el desallotjament dels narcopisos perquè aquests domicilis es lloguen amb testaferros.

Ho ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press, en la qual ha recordat que el consistori vol instal·lar 500 càmeres més a punts d'alta concentració de persones i on s'ha detactat més activitat delicitiva, tot i que ha apuntat que el procediment és lent.

En relació amb els narcopisos, ha defensat que la situació, a parer seu, està continguda, però creu que ha canviat: "Abans era una activitat absolutament marginal de gent que ocupava un pis, ara el lloguen a través d'un testaferro que no té antecedents i desallotjar-los es complica molt més".

Sobre la lluita contra la droga, veu "necessari" posar fi a la banalització del consum, començant per la marihuana, que veu com el primer bastió de la cadena.

Preguntat per si el consistori intentarà recuperar l'ús de les pistoles Taser per a la Guàrdia Urbana després que el ple tombés la proposta, ho ha negat: "No tornarem a obrir aquest meló".

Preguntat per la relació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, ha expressat que "passa per un moment dolç", i ha afegit que també és, en les seves paraules, fluïda amb judicatura i Fiscalia.