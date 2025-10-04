Alba López (PSC), nova alcaldessa del Catllar (Tarragona) pel pacte de mandat quatripartit

TARRAGONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple municipal del Catllar (Tarragona) ha investit alcaldessa aquest dissabte Alba López (PSC) en compliment del pacte de mandat entre PSC, MO1-ET, Junts i ERC.
Ocupa l'Alcaldia després de les renúncies de Xavier Canadell (MO1-ET) i Jordi Ruiz (Junts), i aquest relleu no canvia el cartipàs municipal ni els 7 regidors de govern d'aquestes quatre forces, informa l'Ajuntament en un comunicat.
L'alcaldessa ha pres possessió en obtenir els vots dels 7 regidors del govern, mentre que els 4 de Som Catllar han votat al seu cap de llista, David Rodrigo.
Per als 19 mesos que queden en el mandat 2023-27, López prioritza continuar amb una gestió econòmica rigorosa mantenint sanejat l'Ajuntament, arreglar carrers, preservar l'entorn natural, impulsar la cultura, la festa popular i l'esport, amb la zona esportiva prevista, "i sobretot garantir un futur millor".
La portaveu de Som Catllar, Maria del Mar Coso, ha mostrat el seu rebuit al govern quatripartit: "És un pacte de perdedors. Volien aconseguir d'amagat, en els despatxos i en secret, allò que no havien aconseguit a les urnes".