Alamany treballarà per portar el PSC de Barcelona al "model de ciutat que defensa ERC"

Afirma que encara no hi ha hagut negociacions amb el PSC sobre pressupostos o ordenances



BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha dit aquest dimarts que treballarà per portar el PSC al "model de ciutat que defensa ERC" i ha afegit textualment que el seu grup no ha abaixat els braços malgrat ser la tercera força de l'oposició.

Ho ha declarat en una atenció a la premsa des de l'Ajuntament de Barcelona, després de la comitiva de la Mercè que ha recorregut els carrers de Ciutat Vella aquest dimarts al matí des de la basílica de la Mercè fins a l'edifici consistorial.

"Estem contents que, gràcies a la nostra feina de marcar el rumb i la línia al PSC, avui el PSC estigui comprant més el model de ciutat que defensa ERC i no el d'altres", ha remarcat.

PRESSUPOSTOS

Sobre els pròxims pressupostos municipals o futures ordenances, ha explicat que ara com ara no hi ha hagut cap negociació formal i que encara no hi ha cap proposta per començar a parlar de res.

També ha reclamat polítiques perquè Barcelona "recuperi l'equilibri" perquè la ciutat torni a ser dels barcelonins, ha dit, i ha advertit de problemes com les dificultats per accedir a l'habitatge i el model turístic.

Per Alamany, en els últims vuit anys Barcelona "ha abusat d'una hostilitat estèril" i no ha governat el turisme, i ha defensat una ciutat que no sigui un aparador, sinó que protegeixi la seva personalitat.