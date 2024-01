Alamany (ERC) veu el PSC "molt receptiu" amb el model de ciutat dels republicans

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, veu el PSC "molt receptiu" amb el model de ciutat que defensen els republicans en les converses que manté amb el govern de Jaume Collboni per formar govern.

"No sé com acabaran les converses, però tinc clar que si acaben bé voldrà dir que ERC ha aconseguit que aquest govern miri cap a l'esquerra i cap al futur, no cap al passat i cap a la dreta", ha afirmat en una entrevista del diari 'Ara' aquest dimecres recollida per Europa Press.

Ha explicat que en aquestes converses no parlen "de tercers", en referència a BComú i a un tripartit, perquè considera que qui ha de liderar les converses és l'alcalde.

Ha insistit que ERC vol garantir que la ciutat "miri cap a l'esquerra", i, preguntada per si revertirà alguna de les mesures impulsades fins ara, ha respost que les converses estan en un moment molt inicial.

Amb tot, ha dit que no sap quan es tancarà un pacte de govern: "No depèn de mi", i tampoc no ha concretat si, en cas d'acord, ella seria tinent d'alcalde, perquè assegura que parlen dels barcelonins i les seves preocupacions.