Alamany (ERC) reclama Collboni que reforci la inspecció per frenar la venda d'infrahabitatges

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reclamat l'alcalde, Jaume Collboni, que reforci la inspecció per frenar la venda d'infrahabitatges a la capital catalana.
"No hi ha excuses. Han de posar-se", ha sostingut en un missatge a 'X' recollit per Europa Press junt amb la captura de pantalla d'un portal immobiliari que ofereix un pis d'11 metres quadrats a l'Eixample per 85.000 euros.
Els republicans també han presentat un prec a l'alcalde en el qual denuncien la situació i reclamen reforçar "de manera immediata i sistemàtica" la inspecció i el control d'immobles anunciats als portals d'habitatge i imposar les sancions corresponents.