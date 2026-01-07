Alamany (ERC) reclama a Collboni canviar els protocols de l'Operació Fred per a persones sense llar

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i secretària general dels republicans, Elisenda Alamany, ha reclamat al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, canviar els protocols d'activació de l'Operació Fred per a persones sense llar.
"A casa no s'espera als zero graus per posar la calefacció. No s'aguanta. Un govern sensible ha de canviar protocols per intervenir immediatament", ha sostingut en un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press.
El consistori va activar dimarts a la tarda l'alerta per fred per a persones sense llar en vista de la previsió que les temperatures s'acostessin durant la nit als 0 graus.