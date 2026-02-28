Alamany (ERC) proposa suspendre llicències a establiments de "monocultiu turístic" a Barcelona

Demana un "cop de timó radical" per recuperar la identitat de la ciutat
BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha estat proclamada oficialment com a cap de llista per a les eleccions municipals a Barcelona i ha proposat suspendre les llicències de "tots els establiments destinats al monocultiu turístic" com a primera mesura si és triada alcaldessa.
Així s'ha expressat aquest dissabte durant la celebració del Congrés Regional d'ERC a Barcelona, en el qual també ha participat el president del partit, Oriol Junqueras, després de que es conegués aquest divendres que Alamany havia estat triada com a cap de llista amb un 73% dels suports en les primàries de la formació.
Alamany s'ha referit al model econòmic de Barcelona i ha demanat un "cop de timó radical" per recuperar la identitat de la ciutat davant de la desaparició de comerços històrics, per la qual cosa ha defensat la suspensió de llicència a establiments com els supermercats 24 hores i les botigues de 'souvenirs'.
"A mi no em tremolarà el pols per defensar la identitat de la nostra ciutat", ha insistit, i ha sostingut que Barcelona ha de ser moderna, oberta i competitiva però, al mateix temps, una ciutat en la qual els seus ciutadans arribin a final de mes i en la qual es pugui viure plenament en català.
Així, ha dit que Barcelona ha perdut l'"equilibri" en aquest aspecte cosa que, afirma, és responsabilitat dels Comuns i el PSC els qui, afegeix, no han apostat per una Barcelona orgullosa i ambiciosa.
TAXA TURÍSTICA
També s'ha referit a la pujada de la taxa turística aprovada aquesta setmana en el Parlament que, sosté, aportarà 60 milions a la ciutat en 3 anys: "Uns ingressos que han de servir perquè els barcelonins deixem de subvencionar el turisme", ha destacat.
Així mateix, també ha remarcat una iniciativa impulsada per ERC perquè les comunitats de veïns puguin actuar contra els pisos turístics i l'aprovació aquest divendres de la bonificació del 50% del menjador escolar a famílies de la ciutat, una cosa que ha reivindicat com a necessària "perquè l'encariment del cost de la vida és el drama silenciós i sagnant de les famílies de Barcelona".
INFRAESTRUCTURES I FINANÇAMENT
Segons ella Barcelona "ha oblidat que és la capital d'un país, que té un país darrere, que té la responsabilitat de liderar" i ha remarcat que quan es produeixen problemes en infraestructures com Rodalies no només es tracta de trens sinó de sobirania i aquesta, reclama, és una lluita que ha de liderar Barcelona.
"I quan parlem d'un finançament autonòmic injust també parlem de Barcelona, de la necessitat d'obrir una nova etapa amb més recursos per als barcelonins i barcelonines i per al seu benestar".