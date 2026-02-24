Alamany (ERC) proposa una bonificació universal del 50% per al menjador escolar a Barcelona

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta d'ERC a Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha avançat aquest dimarts que proposaran en el ple de Barcelona d'aquest divendres una bonificació universal del 50% per al menjador escolar.
En unes declaracions a la premsa, ha afegit que per a les famílies que ja reben alguna bonificació --que cobreixen entre el 70% i el 100% del cost del menjador-- aquesta ajuda s'ampliï per cobrir el 100% del preu.
Alamany ha assegurat que el menjador escolar és una "eina d'equitat, però també de conciliació laboral, davant el trencaclosques d'horaris que tenen avui dia les famílies de Barcelona", i que s'ha vist afectat per l'augment del cost de la vida.
"Creiem que les famílies amb nens ja estan suportant una càrrega considerable amb el cost del menjador escolar", i ha xifrat en 40 milions d'euros el cost d'implementar aquesta mesura.
Ha defensat pagar-ho amb el que es recapta amb la taxa turística, l'última pujada de la qual està previst aprovar definitivament al Parlament aquest dimecres.